Angedacht : Ein stilles Osterfest

Pfarrer Gert Ulrich Brinkmann macht sich Gedanken über ein Osterfest mitten im Krieg in Europa. Und das führe den Menschen die eigene Widersprüchlichkeit vor Augen.

In den vergangenen Jahrzehnten hat es vermutlich kein Osterfest gegeben, an dem nicht in einem Land der Welt Krieg oder Bürgerkrieg herrschten. Warum uns die Bilder aus Mariupol, Kiew, Charkiw und Butscha so nahe gehen? Krieg, Massaker und Gräueltaten geschehen definitiv in unserem Kulturraum, in unserer Nachbarschaft, an der europäischen Grenze. Deutschland ist indirekt Teil des Konfliktes. Man hätte längst darüber nachdenken können, aber wie denkt der christliche Glaube in diesen Tagen über Karfreitag und Ostern? Das Kreuz wurde doch zumindest seit dem Zweiten Weltkrieg in den großen Kirchen als Friedenszeichen verstanden: Gott macht Frieden mit den Menschen. So wird Frieden zwischen den Menschen möglich. Und Ostern gilt auch als Überwindung der gewaltsamen Hinrichtung Jesu am Kreuz. Gott spricht Recht und erweckt den Gekreuzigten aus dem Tod.