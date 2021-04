Ratinger Initiative : E-Lastenräder: Verleih ab Mai ist gratis

Ratingen Der Verein Ratingen.nachhaltig und die Stadt starten ein neues Projekt. Es soll eine klimafreundliche Alternative zum Auto geben. Die Lastenräder können im Alltag getestet werden. Zunächst stehen zwei Räder zur Verfügung.

Ein neues Projekt nimmt Fahrt auf. Der Verein Ratingen.nachhaltig bietet mit Unterstützung der Stadt Ratingen ab Mai einen kostenlosen Verleih von E-Lastenrädern an, um eine klimafreundliche Alternative zum Auto zu fördern. Dem ein oder anderen sind sie in den vergangenen Tagen vielleicht schon im Ratinger Stadtbild aufgefallen: zwei E-Lastenräder im rot-weißen Design. Die beiden Räder in den Stadtfarben sind Teil des Projektes LaRa (Lastenrad Ratingen), das der Verein in Zusammenarbeit mit verschiedenen Unterstützern realisieren konnte. Für den Projektstart wurden zwei verschiedene Modelle angeschafft, die für den Transport von größeren Einkäufen, Getränkekisten, Umzugskartons geeignet sind.

Die E-Lastenräder sind online über das Buchungssystem unter www.lara.ratingen-nachhaltig.de buchbar. Bei der Reservierung wird ein Abholcode generiert, mit dem das Rad in einer der beiden Verleihstationen abgeholt werden kann. Lediglich eine Kaution von 50 Euro muss hinterlegt werden, die bei der Rückgabe wieder ausgezahlt wird. Ein Lastenrad steht an der Radstation am Bahnhof in Ratingen Ost, das andere am Unverpacktladen in der Lintorfer Straße 27 in Ratingen Mitte. Innerhalb der Öffnungszeiten können die Lastenräder dort angeschaut, abgeholt und zurückgegeben werden. Die vollständigen Nutzungsbedingungen sind auf der Homepage einsehbar.