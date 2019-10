Schauspiel : Ein persönlicher Abend zum Thema Lebenserinnerungen

(RP) Im Stadttheater Ratingen am Europaring wird am Dienstag, 5. November, um 20 Uhr das Schauspiel „Die Dinge meiner Eltern“ von und mit Gilla Cremer aufgeführt.

Zum Inhalt: Agnes steht im Haus ihrer verstorbenen Eltern. Hier ist sie aufgewachsen, hier haben Vater und Mutter 60 Jahre lang gewohnt – nun muss es geleert werden. Wo fängt man an? Im Keller oder auf dem vollgestopften Speicher? An jedem Gegenstand scheint noch so viel Leben zu hängen, ein vertrauter Geruch oder eine Geschichte. Behalten? Verschenken? Verkaufen? Wegwerfen?