Im Industriemuseum Cromford : Ein Markt mit Sinn für Nachhaltigkeit

Wenn Cromford am ersten Adventswochenende öffnet, brauchen die Besucher Geduld. Aber dafür werden sie belohnt.

Nächste Veranstaltung Am Sonntag, 8. Dezember, findet um 11.30 Uhr im LVR-Industriemuseum in Ratingen eine öffentliche Führung durch die Dauerausstellung „Cromford-Ratingen. Die erste Fabrik auf dem Kontinent.“ statt. Die Führung dauert rund eineinhalb Stunden.

Ohne Fleiß – kein Preis,- der Spruch geht einem augenblicklich durch den Kopf, wenn man die verschiedenen Kränze betrachtet, die Frau Schicht in mühevoller Kleinarbeit aus Hortensienblättchen und anderen Blüten gezaubert hat. Ganz weihnachtlich gestimmt wurden die Besucher am Stand von Georg Schmid. Er ist Krippenbaumeister (dafür gibt es eine Schule in Klüsserath an der Mosel) und zeigte ganz unterschiedliche Krippen: im traditionellen Stil oder richtig orientalisch, mit Lehmhütten und Strohdächern.