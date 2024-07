Gemeinsam sportlich Ein Lauf am Grünen See für Mensch und Hund

Ratingen · Am Sonntag, 25. August, gibt es am Grünen See eine besondere Veranstaltung für die ganze Familie. Neben Zweibeinern gehen auch Vierbeiner an den Start. Laufen zählt zu den beliebtesten und einfachsten Bewegungsarten.

19.07.2024 , 10:24 Uhr

Mensch und Hund nehmen die Strecke am Grünen See in Angriff. Foto: RP/Veranstalter