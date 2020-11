Ratinger kommt in jede Wohnung : „Schreiben Sie nicht so viel auf“

Ratingen Der Ratinger besuchte in seinem Berufsleben unzählige Bürger im gesamten Kreis Mettmann. Bei seiner Arbeit besuchte er unzählige Wohnungen und erlebte hin und wieder eine Überraschung.

Das ist eine vertrauensvolle Tätigkeit. Häufig hörte ich den Satz „Schreiben Sie nicht so viel auf, im vergangenen Jahr musste ich nachzahlen.“ Doch das liegt nicht an mir, sondern meistens an einer zu niedrigen Vorauszahlung oder am erhöhten Verbrauch. Im Laufe der Jahre habe ich festgestellt, dass ältere Menschen es gerne von Jahr zu Jahr wärmer mögen. Ich habe viele sehr nette Menschen angetroffen. Manchmal wird mir auch Kaffee und Kuchen angeboten. Aber meist bin ich in Eile. Ich will ja die vereinbarten Folge-Termine einhalten. Häufig konnte ich feststellen, dass die Menschen mehr in die Wohnungen der Häuser investiert haben, als in die Fassade. Mitunter ist aber auch das Gegenteil der Fall. Ich hatte auch schon eine Wohnung, die so vollgemüllt war, dass ich kaum zum Heizkörper laufen konnte. Dort hatte ich das Gefühl, der Küchenboden bewegt sich.