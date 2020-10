Ratingen baut Wohnungen : Stadt genehmigt Felderhof

Ratingen Nach langer Planung und politischer Diskussion gab der Rat der Stadt jetzt grünes Licht für die Bebauung des Gebietes Felderhof II.

Auf der Fläche im Süden der Stadt produzierte einst eine Spiegelglasfabrik. Später siedelten sich dort Transportunternehmen an, eine Nutzung, die sich jedoch immer weniger mit dem in den 80er Jahren entstandenen Einfamilienhausgebiet westlich der Straße Felderhof vertrug. Vor rund 20 Jahren zogen die Speditionen schließlich aus. Erklärtes Ziel der Stadt war es, die rund 14 Hektar große Fläche zwar weiter gewerblich zu nutzen, aber durch weniger störendes Gewerbe. Damals war der Büroflächenbedarf groß. Zudem gab es nach der langen industriellen Nutzung Altlasten, und für die Entwicklung eines Gewerbegebiets sind die Sanierungsstandards weniger hoch als für ein Wohngebiet.

Bei den geplanten 268 Wohneinheiten handelt es sich um 154 Einfamilienhäuser und 114 Wohnungen in mehrgeschossigen Häusern, von denen wiederum 30 Prozent im Rahmen von gefördertem Wohnungsbau errichtet werden müssen.

Der entsprechende Bebauungsplan wurde beschlossen, die Sanierung in Abstimmung mit dem als Behörde zuständigen Kreis Mettmann durchgeführt, es fand sich jedoch kein Interessent für eine gewerbliche Entwicklung. Dafür stieg die Nachfrage nach Wohnraum, so dass sich Investoren fanden, die bereit waren, die hohen Auflagen für die Entwicklung der Fläche zum Wohngebiet zu erfüllen. In einem ersten Schritt wurde die südliche Hälfte des ehemaligen Werksgeländes bebaut.