Ratingen : Ein bewohntes Mühlen-Denkmal im Schwarzbachtal

Ratingen Versteckte Orte: Die Hausmannsmühle an der Straße Am Butterbusch liegt abseits der Verkehrsströme.

Ein wenig versteckt, an der Gabelung von Voisweg und der Straße Am Butterbusch, in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 44, steht immer noch die Hausmannsmühle, inklusive verstecktem Mühlrad unterhalb des Hauses. Die ehemalige Mühle am Schwarzbach, die noch bis 1963 genutzt wurde, steht längst unter Denkmalschutz. Im Jahr 1982 wurde sie zu Wohnzwecken renoviert. Zu besichtigen ist sie also nicht, allerdings gibt es am Gebäude eine kleine Tafel, die auf das Denkmal hinweist und die wichtigsten Daten liefert.

Und so erinnern im Schwarzbachtal überwiegend nur noch die Namen an die einst vielen Mühlen entlang des rund 27 Kilometer langen Schwarzbachs, der in Mettmann entspringt, in Düsseldorf-Kalkum den Park des Schlosses durchfließt, bevor er in Düsseldorf-Wittlaer seine Rheinmündung erreicht. Da ist beispielsweise die Schönheitsmühle, deren Teiche bis vor einigen Jahren der Forellenzucht dienten und heute einen Hofkindergarten beherbergert. Von der ehemaligen Buschmühle ist lediglich der Name an einer Bushaltestelle an der Mettmanner Straße übrig geblieben.