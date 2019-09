Ratingen : Ehrung für Heinz Hülshoff

Der singende Wirt erhält die Dumeklemmer-Plakette der Jonges.

(RP) Der als „singender Wirt“ bekannte Ratinger Gastronom Heinz Hülshoff wird in diesem Jahr mit der Dumeklemmer-Plakette der Ratinger Jonges ausgezeichnet. Das gab Edgar Dullni, Baas des größten Ratinger Heimatvereins, auf der Herbstversammlung am Donnerstagabend bekannt. Übergeben wird die Plakette am 7. Dezember in einer Feierstunde im Ferdinand-Trimborn-Saal der Musikschule.