An(ge)dacht : Ehrfurcht vor dem Leben

Ein heiliger Berg? Heilige Tiere? Menschen aus Westeuropa reagieren fasziniert bis skeptisch, wenn sie hören, dass die australischen Ureinwohner den berühmten Berg Uluru verehren. Wenn man in einem Völkerkundemuseum altägyptische Mumien von Katzen und Krokodilen entdeckt, ist man sogar befremdet.

Umgekehrt macht einen das Schicksal von Urvölkern im brasilianischen Dschungel betroffen: Durch die vom rechtspopulistischen Präsidenten Bolsonaro angeheizten Brandrodungen verlieren immer mehr dieser kleinen Völker Heimat und Kultur. Alle diese Völker haben gemeinsam, dass sie nicht nur im Einklang mit der Natur leben oder gelebt haben. Sie verstehen sich sogar selbst als Teil der Natur. Sie sind Natur wie Orchideen und Ziegen, Bienen und Berge. Der einfache Gedanke dahinter: Fluss und Fliege gehören zu mir – und ich gehöre zu ihnen. In unserem Kulturkreis hat vor allem der Arzt und evangelische Theologe Albert Schweitzer diesen Gedanken bekannt gemacht: „Ich bin Leben, das leben will, inmitten von Leben, das leben will.“

Im Zeitalter des Klimawandels sind seine Ideen wieder hochaktuell: Unser heutiges Lebensmodell gründet darauf, dass wir die natürlichen Ressourcen für unseren Wohlstand ausbeuten. Land, Wasser und Luft, Tiere und Pflanzen sind in unserem Bewusstsein nicht Leben, das wie ich selbst leben will. Wir behandeln es vielmehr als Ware und wie austauschbare Gegenstände. Wollen wir den Klimawandel begrenzen, brauchen wir einen grundlegenden Wandel unseres Denkens. Wir sind Natur und die Natur ist Leben. Genauso wie jedem Menschen Ehrfurcht gebührt, gebührt auch der Schöpfung Ehrfurcht, das war die Idee von Albert Schweizer. 1952 hat er den Friedensnobelpreis erhalten.

