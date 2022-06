Wettbewerb im Kreis Mettmann : Dieses Haus ist ausgezeichnet gut saniert

So sieht das Haus im Ratinger Osten nach der Sanierung aus. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Noch bis zum 30. Juni können sich Hauseigentümer aus dem Kreis Mettmann bei der ALTBAUNEU-Kampagne bewerben. Familie Bärmeier-Waßmuth aus Ratingen Ost hat dies bereits erfolgreich getan.

(jün) Am 1. März hat die ALTBAUNEU-Kampagne „Ausgezeichnet! Gut gebaut.“ in allen Städten des Kreises Mettmann begonnen. Seitdem sind auch in Ratingen schon viele Bewerbungen eingegangen, darunter die von Familie Bärmeier-Waßmuth aus Ratingen Ost. Sie hat sich mit einem Vorzeigeprojekt beworben, denn sie hat ihr Einfamilienhaus zu einem Effizienzhaus-70-Standard saniert.