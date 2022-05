Polit-Talk : Ex-Diplomat Freudenberg: „Ukraine gibt nicht auf“

Ratingen/Heiligenhaus Unter dem Motto „Griese trifft ....“ lädt sich SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese regelmäßig Gäste zum lockeren Polittalk ein. Diesmal hatte sie mit Michael Freudenberg, der als Diplomat während der Euro-Maidan-Proteste in Kiew war, einen ausgewiesenen Experten eingeladen, der heute seinen Ruhestand in Heiligenhaus verbringt.

() Er erzählte davon, was er als Leiter der Wirtschafts- und Wissenschaftsabteilung der deutschen Botschaft über die Geschichte und die Gegenwart der Ukraine gelernt hat. „Die Zivilgesellschaft in der Ukraine war immer stärker als in Belarus und in Russland. Vor allem die jungen Menschen waren von Europa begeistert.“ Aber der Apparat habe den Weg in die EU behindert. „Und es holperte, weil der Rechtsstaat nicht funktionierte“, so Freudenberg.