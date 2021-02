Kostenpflichtiger Inhalt: Neu in Ratingen : Landwirt stellt Eierautomaten auf

Heidi Sesay füllt den neuen Automaten auf dem Gardumshof mit frischen Eiern. Foto: Achim Blazy (abz)

EGGERSCHEIDT Gardumshof in Eggerscheidt verkauft Neben Eiern auch Nudel, Suppen und Getränke in einem Automaten. Der Verkauf auf Treu und Glauben funktionierte nicht so, wie gewünscht.