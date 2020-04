Eggerscheidt : Eggerscheidt: Täter rauben Mann am hellichten Tag aus

Eggerscheidt: Täter rauben Mann am hellichten Tag aus

Eggerscheidt Es geschah zur Mittagszeit am Hölender Weg.

(RP) Es geschah am hellichten Tag. Am vergangenen Dienstagmittag ist ein 23-Jähriger von zwei derzeit unbekannten Tatverdächtigen unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt worden. Der Ratinger war zu Fuß auf dem Hölender Weg in Eggerscheidt unterwegs, als er auf das Duo traf. Die Polizei ermittelt und sucht nun Zeugen für den Vorfall.