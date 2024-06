Steinbeck-Park in Heiligenhaus Was aus der „Eco-Toilette“ werden soll

Zu dieser Alternative liegen Zahlen auf dem Tisch. Die jährliche Bruttomiete bleibt unverändert bei ca. 14.100 Euro. Die Wartungspauschale pro durchgeführter Wartung von aktuell 101,15 Euro steigt auf 108,29 Euro. Unterm Strich schwankte die monatliche Wartungspauschale nach Angaben aus dem Rathaus zwischen 810 und 1010 Euro. Fast verdreifacht hat sich Reparaturkostenpausche - auf inzwischen knapp 300 Euro monatlich. Das hat einen beklagenswerten Grund hohe Zahl an Schäden durch Vandalismus“, wie es aus dem Rathaus heißt. Die jährlichen Bruttokosten liegen voraussichtlich bei knapp über 30.000 für das kleine, technisch speziell ausgestattete Toilettenhäuschen. Würde es vom Vermieter entfernt, stünde das mit 3590 Euro „Rückbaukosten“ zu Buche. Die Verwaltung präferiert einen Neubau auch aus zwei weiteren Gründen: Es gäbe dann die Möglichkeit einer regulären Entwässerung und der Stromversorgung über den Anschluss des nahen Kant-Gymnasiums. Details: „Für die Umsetzung ist ein nachhaltiger Ansatz möglich. Denkbar sind hierbei eine Fotovoltaikanlage, ein Gründach und/oder eine Regenwassernutzungsanlage. In dieser Variante sieht die Verwaltung ein erhebliches Potenzial, da der dem Park zugewandte Gebäudeteil des IKG durch die Maßnahme „Aufstockung G9“ ohnehin in naher Zukunft umgestaltet werde. Vorausblickend heißt es in der Beschlussvorlage: „Eine Integrierung in das Schulgebäude ist jedoch nicht gewollt.