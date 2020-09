Ratingen : Polizei nimmt mehrere Drogendealer fest

So sieht sichergestelltes Marihuana aus. In Ratingen West fand man ein Kilogramm davon. Foto: dpa/Nicolas Armer

Ratingen Zahlreiche Wohnungen wurden durchsucht: Man stellte ein Kilogramm Marihuana sicher.

(RP/kle) Es ist das Ergebnis intensiver Ermittlungen: Der Kreispolizeibehörde Mettmann ist jetzt ein Schlag gegen den bandenmäßigen Drogenhandel gelungen. Am Dienstag hat die Polizei bei einem koordinierten Einsatz, an dem mehr als 50 Beamte beteiligt waren, mehrere Wohnungen in Ratingen durchsucht, Drogen sichergestellt sowie mehrere Dealer festgenommen, von denen zwei noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden sollten.

Kürzlich hatte das örtlich zuständige Kriminalkommissariat 22 der Kreispolizeibehörde Mettmann mit Bezug auf ein Ermittlungsverfahren wegen bandenmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln insgesamt sieben Durchsuchungsbeschlüsse in Ratingen erwirkt. Hintergrund der Ermittlungen war der öffentlich wahrnehmbare Straßenverkauf von Marihuana in Ratingen West. Ermittlungen hatten ergeben, dass eine Gruppe von insgesamt sieben Beschuldigten die Drogen in einer Wohnung gebunkert hatte und diese im Bereich verschiedener Schulen sowie im Bereich der Stadthalle verkauft hatte. Am Dienstag wurden mit Blick auf den koordinierten Einsatz die erwirkten Durchsuchungsbeschlüsse im Zeitraum vollstreckt: Insgesamt durchsuchten die Beamten die Wohnungen von sieben Beschuldigten im Alter von 20 bis 24 Jahren, die alle in Ratingen wohnhaft sind.