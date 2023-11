Heiligenhaus Besonderes Adventskonzert zugunsten der Tafel

Sämtliche Einnahmen aus dem „Lille Juleaften“ fließen auch in diesem Jahr der Tafel Niederberg zu. Der ‚Lille Juleaften‘ entwickelte sich vom reinen Onlinekonzert auf Youtube zur familientauglichen Einstimmung auf die Weihnachtszeit in der Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums. „Bei der Premiere verfolgten durch den Lockdown lediglich die Tontechniker und zwei Angehörige der lokalen Presse das Konzert. Im Jahr darauf durften schon 80 Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in die Aula, und vergangenes Jahr zählten wir mehr als 300 Köpfe bei diesem Benefizkonzert“‘, berichtet Thomas Meuser, Gebietsdirektor der Kreissparkasse Düsseldorf in Heiligenhaus. „Im vergangenen Jahr konnten sich Tanja Högström und ihr Tafel-Team über fast 6500 Euro freuen, die im Zusammenhang mit dem Lille Juleaften eingenommen wurden. Das würden wir dieses Jahr gerne noch toppen“, sagt Meuser.