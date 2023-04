Feuerwehrscheune Heiligenhaus Musiker-Duo bittet wieder zur „Stimmabgabe“

Einen Monat später sangen 300 Menschen im Hefelmann-Park ebenfalls zu den Klängen der beiden Musiker. Und ohne Corona wäre ihr Plan mit Sicherheit aufgegangen: Mit der ‚Stimmabgabe‘ eine feste Größe im Heiligenhauser Kulturleben zu etablieren. Nun also der Neuanfang am Samstag, 3. Juni 2023, 17 Uhr, in der Feuerwehrscheune der Abtsküche, Abtskücher Straße 30. Der einmalige Veranstaltungsort wird nach dem Auftaktkonzert zukünftig nun öfter im Scheinwerferlicht stehen.