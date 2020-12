Ratingen : Dumeklemmer-Stiftung hat neuen Vorstand

Alexander Heinz, Ronald Kölln und Holger Kraatz lösen Ina Bisani und Markus Sondermann (v.l.) an der Spitze der Dumeklemmer-Stiftung ab. Foto: Dumeklemmer-Stiftung

Ratingen Ina Bisani und Markus Sondermann geben den Vorsitz ab, um sich auf ihre Arbeit im Stadtrat zu konzentrieren. Alexander Heinz, Ronald Kölln und Holger Kraatz übernehmen die Ämter.

Der Stiftungsrat der Dumeklemmer-Stiftung hat am Donnerstag einen neuen Vorstand gewählt. Vorsitzender der Ratinger Bürgerstiftung ist nun Alexander Heinz, Unternehmer und Betreiber der Erlebniswelt am Blauen See. Sein Stellvertreter, Ronald Kölln, ist Privatier, der beste Kontakte zu den Ratinger Unternehmen pflegt. Holger Kraatz, ebenfalls Privatier, wird für die Finanzen verantwortlich sein.