Knöllchen : Schwimmen im See: Streit um Bußgeld

Der Grüne See in Ratingen West ist pure Idylle. Doch gerade in den Sommermonaten gibt es auf dem weitläufigen Areal Probleme. Der Ordnungsdienst ist verstärkt im Einsatz. Foto: Blazy, Achim (abz)

Rat Jörg Pilzweger soll widerrechtlich im Grünen See geschwommen sein. Er sei aber nur um den See gegangen, sagt er. Argument der Stadt: Nicht alles muss mit Schildern geregelt werden.

Vor wenigen Tagen hatte Jörg Pilzweger Post von der Stadt Ratingen im Briefkasten. Ein Bußgeldbescheid in Höhe von 55 Euro war ihm ins Haus geflattert. Der Vorwurf: Er habe widerrechtlich im Grünen See gebadet.

„Das stimmt so nicht“, sagt der Düsseldorfer, der an besagtem Tag mit seiner Familie eine Fahrradtour zum Grünen See unternommen hatte. „Während meine Frau mit den Kindern auf der Wiese spielte, bin ich um den See gegangen“, gibt Pilzweger an.