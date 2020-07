Von Lintorf in die Welt : Aus einer Schnapsbrennerei wird die Dorfschule

Lintorf Ein Stück ganz frühe Industriegeschichte im Kleinen: Die Betriebe der Familien Hansen und Doppstadt waren nicht die ersten Spirituosenmanufakturen in Lintorf. Im Jahre 1742 zog es Johann Niederstein aus Selbeck nach Lintorf.

Durch Heirat und Erbe übernahmen er und seine Familie eine alte Schmiede an der Speestraße/ Krummenweger Straße. Sie errichteten dort ein neues Wohnhaus und nannten sich fortan nur noch Stein. Die Söhne Johann, Wilhelm und Gerhard, gründeten 1809 in der Scheune der Schmiede eine Brennerei und stellten Branntweine und Liköre her. Das Geschäft florierte und wurde immer größer. Als der Platz nicht mehr ausreichte, wurde der Hof samt Schmiede und Brennerei an die Gemeinde Lintorf verkauft und zu einer zweiklassigen katholischen Dorfschule samt Lehrerwohnung umgebaut. Die Steins zogen nach Düsseldorf, wo sie Großunternehmer wurden und zur „Gebr. Stein Weingroßhandlung und Schaumweinkellerei“ mit Geschäftsstellen in ganz Europa aufstiegen. Die umfangreichen Kellergewölbe ihres Betriebes nahmen in kürzester Zeit den gesamten Grundstücksblock zwischen der heutigen Steinstraße (benannt nach Wilhelm Stein), Königsallee und der ehemaligen Grünstraße ein