Vorverkauf läuft : Düsseldorfer Krimiautor liest vor dem Rathaus

Ratingen (RP) „Im Namen der Lüge“ – der Düsseldorfer Krimiautor Horst Eckert liest am Samstag, 25. Juli, ab 17 Uhr auf dem Rathausvorplatz an der Minoritenstraße aus seinem neuen Thriller. Zum Inhalt: Macht lädt zum Missbrauch ein.

Geheime Macht erst recht. Melia Khalid arbeitet in Düsseldorf für den Inlandsgeheimdienst. Als ihr aus Antifa-Kreisen ein brisantes Geheimpapier zugespielt wird, glaubt ihre Behörde an das Erwachen einer neuen RAF. Doch Melia stößt auf Indizien, die sie an ihrer Quelle zweifeln lassen. Sie kommt einer Verschwörung auf die Spur, deren Verbindungen bis in die Regierung reichen. Und sie entdeckt, dass der Feind ihr viel näher sitzt, als sie dachte. Da der Veranstaltungsort überdacht ist, findet die Lesung auch bei Regen statt. Der Vorverkauf läuft über die Altstadtbuchhandlung Ratingen an der Lintorfer Straße 15.