Neuerung : DRK übernimmt ambulanten Kinderpflegedienst

(RP) Der ambulante Kinderpflegedienst Kiddys@Home mit Sitz in Mönchengladbach hat neue Gesellschafter. Bereits seit dem Jahr 2018 firmiert der ehemals private Pflegedienst für kranke Kinder und Jugendliche unter dem Dach des Deutschen Roten Kreuzes.

Als einer der größten Kreisverbände in Nordrheinwestfalen, bietet das DRK-Düsseldorf den Bewohnern in der Landeshauptstadt ein breites Angebot an Pflegedienstleistungen. In mehr als 50 Einrichtungen orientiert sich der Verband dabei am Hilfsbedarf der Bürger. Schon seit einigen Jahren blickt das DRK-Düsseldorf auch über die Grenzen von Düsseldorf hinaus und kooperiert mit Kreisverbänden in benachbarten Städten. Die Zusammenarbeit der eigenständig organisierten Verbände erwies sich als erfolgreich und, als im Jahr 2017 das Mönchengladbacher Unternehmen Kiddys@Home zum Kauf angeboten wurde, sah das Rote Kreuz Düsseldorf in der Übernahme eine Chance, das in Nordrhein benötigte Pflegeangebot gemeinsam mit den DRK-Verbänden in Duisburg, Grevenbroich, Krefeld, Mettmann, Neuss und Viersen auszuweiten. Mit 55 Prozent Beteiligung ist das DRK-Düsseldorf Hauptanteilseigner, während sich die anderen Kreisverbände mit drei bis zehn Prozent an dem Kinderpflegedienst beteiligen.