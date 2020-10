Blutspende in Ratingen : Das Rote Kreuz ruft zur Blutspende auf

Ratingen Um Wartezeiten zu vermeiden, können Spender vorher im Internet einen Termin reservieren. So kann das DRK auch die Hygienevorschriften und Sicherheitsbestimmungen einhalten.

Das Rote Kreuz bietet zwei Termine zur Blutspende an. Am Donnerstag, 22. Oktober, von 10 bis 19.30 Uhr besteht die Möglichkeit zur Blutspende in Lintorf, katholisches Pfarrzentrum, Am Löken 69. Ein weiterer Termin ist am Donnerstag, 29. Oktober, von 15 bis 19.30 Uhr in Ratingen Mitte im Gemeindesaal Haus am Turm, Angerstraße 11, vorgesehen.