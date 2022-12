DRK Kreisverband Mettmann DRK-Ortsvereine aus dem Kreis Mettmann bestätigen Vorstand

Zudem wurden weitere aktive Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Kreisbereitschaftsleiter Christian Schildknecht wurde für 30-jährige Mitgliedschaft mit einer Urkunde und einer Ehrennadel ausgezeichnet. 2015 hat er sich besonders in der Arbeit für geflüchteten Menschen, seit 2020 in der Corona-Arbeit und seit 2022 wieder zusätzlich in der Flüchtlingsarbeit, Verdienste erworben. Der Vorsitzende des DRK-Ortsvereins Monheim, Clemens Schwarz, wurde für 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. Er hat sich in der Arbeit des Jungend-Rot-Kreuz über viele Jahre engagiert und daneben eine Ausbildung als Rettungshelfer absolviert seit 2010 ist er auch als Vorsitzender des Ortsvereins Monheim tätig. Die stellvertretende Vorsitzende Hospes-Drewa hatte die besondere Ehre, den Kreisvorsitzenden Norbert Danscheidt für sein großes Engagement und für seine 50-jährige Mitgliedschaft im DRK zu würdigen und die Ehrung vorzunehmen.