In Ratingen und im Kreis : Wo es die dritte Corona-Impfung gibt

Info

Impfzentrum Das Zentrum am Timocom PLatz 1 in Erkrath hat noch bis Ende des Monats mittwochs bis sonntags von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Impfaktionen in Ratingen Am 18. September auf der Meile des Ehrenamtes in Ratingen-Mitte, am 19. September in Hösel bei der Feuerwehr und am 26. September wieder am Grünen See in West.