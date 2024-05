Heiligenhaus - gut aufgeräumt Saubermachen für einen schönen Sommer

„H-Town United“ - der jüngste Sportverein der Stadt - freut sich, mehr als 30 freiwillige Helfer für seine erste Aufräumaktion in Heiligenhaus gewonnen zu haben. Das Ziel war es, den liegen gebliebenen Müll rund um die Heiligenhauser Spielplätze aufzusammeln. Organisator Mike Lysien: „Auch wenn man es auf den ersten Blick oft nicht sieht, ist es wirklich unglaublich, wie viel doch an dem ein oder anderen öffentlichen Platz an Müll liegen bleibt.“ Umso schöner war es jedoch, dass die ehrenamtlichen Helfer den Spaß an dieser so wichtigen Aufgabe beibehalten haben. Dies wurde auch von Passanten als durchweg positiv wahrgenommen, was in positiven Kommentaren wie „vielen Dank für das Müll aufräumen oder Menschen wie Euch braucht es mehr in der Stadt“ resultierte. Nachdem die einzelnen Teams ihre Routen absolviert hatten, gab es im Anschluss durch Spenden des Vereinsvorstands und durch die Süßmosterei Dalbeck noch eine Bratwurst oder einen Becher Saft für tatkräftigen Unterstützer. Da die Aktion so positiv von allen Teilnehmenden angenommen wurde, wird seitens des Vereins das erste Mai Wochenende als Tradition für weitere „Dreck-weg-Tage“ anvisiert.