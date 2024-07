Kleiner Kultursommer startet Heiligenhaus kennt viele Bühnen-Formate

Ebenfalls zweimal, am Samstag, 20. Juli, 18 Uhr und 19.30 Uhr, gibt sich Joe Bennick am Hülsbecker Platz, dann am Fehmarnweg in Selbeck die Ehre. Der vielseitige Singer-Songwriter bewegt sich zwischen Folk-Pop und Acoustic-Indie. Seine Musik reicht von gefühlvoll bis mitreißend, träumerisch bis tanzbar. Bennick bietet eingängige Melodien und vielschichtige Texte, die zu abwechslungsreichen Songs werden und auch in Belletristik und Lyrik Ausdruck finden. Für seine Kunst wurde er 2021 mit dem Deutschen Singer-Songwriter-Preis ausgezeichnet und 2023 für den Preis der deutschen Schallplattenkritik in der Kategorie „Liedermacher“ nominiert.