Ratingen : Drei Orden für besondere Verdienste

So etwas gab es noch nie. Drei Ratinger wurden an einem Tag von Bundespräsident Steinmeier ausgezeichnet.

In Absprache mit den Geehrten fand eine gemeinsame Ordensverleihung im Sitzungssaal des ehemaligen Rathauses in Lintorf an Claudia Sproedt und die Eheleute Manfred und Monika Buer statt, die durch den Landrat Thomas Hendele und Bürgermeister Klaus Pesch vorgenommen wurde.

Die Ehrungen begannen mit der Verleihung des Verdienstkreuzes am Bande an die Höselerin Claudia Sproedt für ihr Engagement im sozialen Bereich. Sie ist Mitarbeiterin des Gemeindebüros in der Evangelischen Kirchengemeinde Lintorf-Angermund und setzt sich jahrzehntelang ehrenamtlich für die an der Stoffwechselkrankheit Cystinose leidenden Menschen und ihre Familien ein. 1991 gründete sie zusammen mit vier anderen Familien den Verein “Cystinose Selbsthilfe e.V.“ und war dort lange Zeit Vorsitzende. Derzeit führt sie die Geschäftsstelle. Der auch im Ausland bekannte und anerkannte Verein kümmert sich um die medizinische Versorgung und die Weiterbildung aber auch um die Unterstützung im Hinblick auf die Krankheitsbewältigung und den Umgang mit der Krankheit. Sproedt ist auch maßgeblich an der Gründung des „Cystinose Referenzzentrums Traunstein“ durch die Patientenselbsthilfe in Kooperation mit der Kinderklinik Traunstein im Jahre 2010 beteiligt, die eine Anlaufstelle für eine interdisziplinäre Versorgung von Cystinosepatienten in Form einer besonderen Sprechstunde ist. Darüber hinaus ist die neue Ordensträgerin seit 2005 im Freundeskreis der Kantorei Lintorf aktiv und hat auch ein Buch herausgegeben, in dem Eltern chronisch kranker oder behinderter Kinder Ratschläge zur Unterstützung bekommen.