Drei Autos beteiligt : Sieben Verletzte bei Unfall auf A3

Am späten Sonntagabend kam es auf der A 3 kurz vor der Raststätte Hösel zu einem schweren Unfall mit mehreren Verletzten. Auch die Ratinger Feuerwehr war im Einsatz.

Bei einem Unfall auf der A 3 wurden am Sonntagabend sieben Menschen verletzt. Ein 41 Jahre alter Mann fuhr mit seinem Skoda auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung Oberhausen. In Höhe Ratingen wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah den VW eines 28-Jährigen. Es kam zur Kollision, woraufhin der Skoda gegen den VW Touran eines 39-Jährigen prallte. Der Mann touchierte die Betonschutzwand, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Skoda-Fahrer sowie der 28-Jährige VW-Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Im Touran waren fünf Insassen (5, 6, 34, 39, 62 Jahre). Vier wurden leicht, eine Frau (34) schwer verletzt.