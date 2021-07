Viele Einsätze : Reitanlage Volkardey wird komplett geflutet

Der große Reiterhof von Theo Leuchten in Volkardey steht komplett unter Wasser. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Anlage ist von Wällen umgeben. Trotzdem fand das Wasser einen Weg über die Volkardeyer Straße auf das Gelände.

Wassermassen ohne Ende, erschöpfte Einsatzkräfte und Bürger, die innerhalb kurzer Zeit Hab und Gut verloren haben. Dazu die große Reitsportanlage Volkardey, die komplett unter Wasser stand. Die Folgen des Starkregens sind extrem und vielschichtig. Und sie haben am Donnerstag das Team der Feuerwehr einmal mehr bis an die Grenzen des Machbaren gebracht.

Theo Leuchten, der den Betrieb auf der Anlage in der dritten Generation übernommen hat, schilderte im RP-Gespräch, wie es zu diesem Unglück gekommen ist. Obwohl das Gelände von Wällen umgeben ist, konnte das Wasser aus dem mächtig angewachsenen Schwarzbach über die Volkardeyer Straße auf das Areal gelangen. 75 Pferde sind dort untergebracht, die schließlich auf der Anlage bleiben konnten. Mitarbeiter gaben ihr Bestes, die Feuerwehr pumpte Wasser ab.

Info Heljensbad: Teile bis auf Weiteres gesperrt Unwetter: Aufgrund des Unwetters müssen das Schwimmerbecken im Freibad Heljensbad sowie Teile der Umkleidebereiche/Duschen bis auf Weiteres gesperrt bleiben. Ein Teilbereich der Freibadwiese ist in das Becken gespült worden. Die Reinigungsarbeiten inklusive Neubefüllung des Schwimmerbeckens werden werden sieben bis neun Tage in Anspruch nehmen. Das Nichtschwimmerbecken sowie der Kinderplanschbeckenbereich bleiben geöffnet. Im Ratinger Angerbad wurden Freizeitbecken und Spielplatz überschwemmt.

Wie hoch der Schaden letztlich ist, kann Leuchten noch gar nicht absehen. Tatsache sei, dass das Wasser aus dem Bergischen Land gekommen sei, betonte er. „Und wir sind hier der tiefste Punkt in Ratingen“, meinte er zum Standort der Anlage.

Es gab vor allem zwei Einsatzschwerpunkte: In Ratingen West und Tiefenbroich waren die Kapazitäten der Fließgewässer Schwarzbach, Sandbach und Haarbach seit Mittwochabend erschöpft. Hierdurch konnte die Kanalisation nicht mehr entlastet werden.

Aufgrund des stark steigenden Pegel des Schwarzbaches lief Wasser in ein Trafohäuschen der Pumpstation am Regenrückhaltebecken Niederbeckweg. Die Stadtwerke Ratingen mussten die Anlage stromlos schalten. Durch diese unabdingbare Maßnahme seien rund 150 Keller vollgelaufen, teilte die Feuerwehr mit. Der Pegel des Schwarzbaches ist sehr hoch. So hat man versucht, die Pumpstation wieder in Betrieb zu setzen. In der Innenstadt war die Düsseldorfer Straße in Höhe der U-Bahn-Haltestelle überflutet; es kam zu mehreren Unfällen, wobei ein Fahrzeug von einer Leitplanke gezogen werden musste. Die Schwarzbachklinik sowie eine Obdachlosenunterkunft mussten evakuiert werden, der Strom wurde abgeschaltet. Zudem kam es nach Angaben der Polizei zum Einsturz einer Kellerwand eines Einfamilienhauses sowie zum Wassereinbruch und Gasaustritt in einem Mehrfamilienhaus, das evakuiert werden musste.

Ein weiterer Einsatzschwerpunkt entwickelte sich in Tiefenbroich entlang dem Angerbach. Im Bereich Angermunder Weg lief die Anger seit längerer Zeit über. Betroffen war eine Vielzahl von Häusern im Bereich Angermunder Weg, Kleine und Große Dörnen. Dort sind Keller überflutet worden. Das Eingreifen der Feuerwehr war dort zunächst nicht möglich, da große Wassermassen nachlaufen und die Kanalisation kein Wasser aufnehmen konnten.

Der Wasserstand der Anger musste erst sinken, um erfolgreiche Maßnahmen durchführen zu können. In Lintorf hat sich der Dickelsbach im Bereich Tiefenbroicher Straße/Hülsenbergweg gestaut, Straßenabschnitte sowie einen Parkplatz und ein anliegendes Haus geflutet.

Der Straßenverkehr war dort zeitweise erheblich gestört, da ein Befahren nicht mehr möglich war. Im Bereich der Rehhecke hat ein kleiner Bachlauf einen rund 1.000 Quadratmeter großen Lagerkeller einer anliegenden Firma überschwemmt. Das Wasser stand dort einen Meter hoch.

Kreis-Ordnungsdezernent Nils Hanheide hatte in seiner Eigenschaft als amtierender Behördenleiter in Abstimmung mit dem Kreisbrandmeister die Großeinsatzlage für das Kreisgebiet festgestellt. Hanheide betonte: „Als Großeinsatzlage gilt ein Geschehen, in dem Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann.“ Seit Mittwochabend leitet der Kreis Mettmann die Gefahrenabwehrmaßnahmen.

In der Krisenstabssitzung am Donnerstagvormittag ergab sich nach Schilderungen von Kreisbrandmeister Torsten Schams folgendes Lagebild: Von den Überschwemmungen sind alle Städte betroffen, am heftigsten Erkrath, Hilden, Langenfeld und Velbert, am wenigsten Heiligenhaus und Wülfrath. Aus Bächen sind reißende Ströme geworden, Regenrückhaltebecken sind allesamt übergelaufen, die Abwassersysteme sind überlastet. Pumpen kommen gegen die Wassermassen kaum an, Sandsäcke erweisen sich als wirkungslos.

„Die Wassermassen, mit denen wir es hier zu tun haben, übertreffen sogar die Prognosen für ein Jahrtausendhochwasser“, so Schams. Bereits am Mittwoch war eine Frau in Mettmann durch einen umgestürzten Baum schwer verletzt worden. Darüber hinaus sind glücklicherweise bislang im gesamten Kreis keine weiteren unwetterbedingten Personenschäden zu beklagen. Die Sachschäden sind allerdings enorm; das gesamte Ausmaß lässt sich noch gar nicht abschätzen. Betroffen sind unter anderem auch kritische Infrastrukturen (etwa Umspannwerke, Trafostationen und Verkehrswege).

Von Mittwoch auf Donnerstag verzeichnete die Kreisleitstelle in der Spitze 1.700 Einsätze, 200 waren am Donnerstagmorgen noch offen, viele weitere Einsätze waren zu erwarten. Allein am Mittwoch gingen bei der Kreisleitstelle 12.000 Notrufe ein. Alle Feuerwehren, die Hilfsorganisationen und das THW waren und waren und sind an zahlreichen Einsatzstellen im gesamten Kreisgebiet im Einsatz und werden hierbei durch überörtliche Kräfte unterstützt. Hilfe gab es unter anderem bereits von den Feuerwehren aus Duisburg, Kleve, Wesel, Krefeld, Viersen, Mönchengladbach und Steinfurt. Auch von der Bundeswehr wurden noch Unterstützungskräfte erwartet.