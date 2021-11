Seniorenrat in Ratingen : Seniorenrat verabschiedet stellvertretenden Vorsitzenden

Dr. Jürgen Schroeder (2.v.r.) wurde von der Seniorenrats-Vorsitzenden Ingrid Herden, Stellvertreter Rainer Düwel (l.) und Sozialamtsleiter Klaus Pakusch verabschiedet. Foto: Seniorenrat

Ratingen Dr. Jürgen Schroeder prägte die Arbeit des Gremiums über viele Jahre hinweg mit Ideenreichtum und Tatkraft. Er war maßgeblich an der Einrichtung der Taschengeldböse beteiligt.

Im Seniorenrat der Stadt Ratingen war Dr. Jürgen Schroeder über viele Jahre hinweg eine verlässliche Größe. Er war immer da, wenn er gebraucht wurde, hatte immer ein offenes Ohr und packte mit an, wenn helfende Hände für Aktivitäten gesucht wurden. Jetzt will der inzwischen 83-Jährige andere Prioritäten setzen: seine Familie, seine Enkel, der Seniorenclub in Homberg und sein Engagement für Migranten sollen mehr Raum bekommen. Mit dem berühmten lachenden und weinenden Auge sagte Schroeder jetzt Servus zum Seniorenrat, dessen Vorstand er seit Jahren angehört.

Vorsitzende Ingrid Herden verabschiedete in der jüngsten Sitzung des Gremiums Dr. Jürgen Schroeder, der auch ihr Stellvertreter war, mit Blumen und Wein und dankte ihm „für seine Tatkraft, seinen Ideenreichtum und sein vielfältiges Engagement zum Wohle der Älteren in dieser Stadt.“ Wenn es etwas zu erledigen gab, sei er der erste gewesen, der sich gemeldet habe. „Sie werden uns fehlen.“

Schroeder war maßgeblich daran beteiligt, dass der Seniorenrat gemeinsam mit dem Jugendrat die Taschengeldbörse auf die Beine stellen konnte. Seine Fachkenntnis war bei medizinischen Themen gefragt, er war meist an Infoständen präsent und hatte als alteingesessener Homberger sein Ohr ganz nah bei den Senioren im Stadtteil. Es sei eine schöne Zeit gewesen, resümierte Schroeder und bot auch für die Zukunft seine Unterstützung an, „wenn Not am Mann ist.“

In seiner ersten Wahlperiode unter dem Vorsitz von Dr. Helmut Freund habe der Seniorenrat noch oft um die Anerkennung als Interessenvertretung der Älteren kämpfen müssen, blickte Schroeder zurück. Jetzt in der zweiten Amtszeit sei der Seniorenrat viel weiter und mit der Vorsitzenden Ingrid Herden viel näher an die alten Menschen herangekommen. Sozialamtsleiter Klaus Pakusch dankte Dr. Schroeder auch im Namen der Verwaltung für sein Engagement: „Ein solches Gremium lebt besonders von den Aktivitäten.“