Heiligenhaus : Duo präsentiert Werke von Dowland und Shakespeare

Heiligenhaus (RP) Bevor das Museum Abtsküche an den beiden Pfingsttagen (jeweils 11 bis 17 Uhr) zum Besuch des großen Programms um „Ramsch und Rosen“ einlädt, können sich Musikliiebhaber dort heute in eine zurückliegende Epoche entführen lassen.

Um genau zu sein in das elisabethanische Zeitalter von 1600. Um 19.30 Uhr gastiert das Duo Sanguitar von und mit Jörg Krausse an der Abtsküche. Die Musiker haben sich dabei die Sonetten von William Shakespeare, in der Übersetzung von Wolf Biermann, vorgenommen und mit den Liedern des Lautenisten John Dowland kombiniert.

Und da die beiden künstlerischen Repräsentanten dieser Ära in ihren Werken eine Fülle an Poesie und Melodik bieten, die sowohl in der Sprache als auch in der Musik einen rhythmischen Eigensinn enthält, wird die Faszination an den vergangenen Jahrhunderten neu belebt. Die Biermann´schen Shakespeare-Sonette sind dabei in ihrem Zauber zwischen Urkraft und Zartgefühl dermaßen präsent, dass die Lieder von John Dowland geradezu Chansons gleich auf irrationale Gefühlspfade führen. Das Ganze wird gesprochen, gesungen und gespielt in einer halbszenischen Aufführung.