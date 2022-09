Kindertheater : Dornröschen erwacht in einer verrückten Welt

Dornröschen erwacht in einer verrückten Welt

Am Dienstag, 27. September, wird im Stadttheater um 16 Uhr das Märchenmusical „Dornröschen“ aufgeführt. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Die Geschichte von Dornröschen ist gemeinhin bekannt. Was aber, wenn die Prinzessin in heutigen Zeiten erwachen würde? Käme sie zurecht?

() Mit „Dornröschen“ steht am Dienstag, 27. September, ab 16 Uhr ein Märchenmusical der Gebrüder Grimm auf dem Programm des Stadttheaters am Europaring. Es spielt das Ensemble der Musikbühne Mannheim .

Der König und die Königin haben endlich ein Kind bekommen! Nun soll es eine große Tauffeier für die kleine Prinzessin geben. Doch eine Fee wird nicht eingeladen und rächt sich mit einer bösen Prophezeiung: An ihrem 16. Geburtstag sticht sich Röschen an einer vergifteten Spindel und fällt in einen hundertjährigen Schlaf.