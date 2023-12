Heiligenhaus Dorfkirche Isenbügel bietet besonderes Adventsprogramm

Saxofonisten in verschiedenen Formationen lassen die Konzertreihe des Förderkreises der Dorfkirche am Samstag, 16. Dezember, weihnachtlich ausklingen. Mit dem Trio „Die Saxophoniker“ begeht das Wuppertaler Saxofonorchester „SaxForFun“ neue Wege. Acht verschiedene Saxofonarten, gespielt von drei Musikern – jedes Stück in einer anderen Zusammensetzung, das bedeutet unendliche Klangvielfalt und Abwechslung. Alles arrangiert von dem künstlerischen Leiter und Saxofonisten Thomas Voigt, der selbst Mitglied im Trio ist und mit seinen Moderationen das Publikum in den Bann schlägt. Zudem wird das jüngste Kind des Wuppertaler Saxofonorchesters zu hören sein. Unter dem Motto „Musik soll Spaß machen“ hat sich ein Saxofon-Quintett gegründet, das einen bunten Strauß weihnachtlicher Musik präsentiert. Das klangvolle Adventskonzert beginnt um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.