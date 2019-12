Konzert : Dorfkirche Isenbügel geht musikalisch neue Wege

Heiligenhaus (RP) Viel Applaus gab esfür Mirela Zhulali in der Dorfkirche für ihre pianistische Darbietung unkonventioneller Klavierklänge. Die aus Albanien stammende Pianistin, die in den vergangenen Jahren bereits im Rahmen der Ruhrtriennale und mit verschiedenen Orchestern in der Philharmonie Essen auftrat, hat mit ihrem Programm „Neue Wege“ einen ausdruckstarken Kontrapunkt zum weihnachtlichen Musikgeschehen gesetzt.

Darunter einige eher selten aufgeführte Kompositionen wie „The Banshee“ und „The Tides of Manaunaun“ von Henry Cowell oder die Stücke „Wasserklavier“, „Luftklavier“ und „Feuerklavier“ aus Luciano Berios „6 Encores pour pia­no“, die Mirlea Zhulali mit spürbar oszillierender Energie und faszinierendem Klangsinn feinfühlig und dennoch kraftvoll ihrem Publikum darbot. Technisch wie gewohnt brillant, virtuos und in der Tempogestaltung außerordentlich raffiniert wirkte ihre bis ins Detail ausgefeilte Interpretation der Piano Suite Opus 14 von Béla Bartók aus dem Jahr 1916. An die freie Tonalität und die rhythmischen Prägnanz der Musik von Béla Bartók erinnert die Piano Sonata No. 1 von Alberto Ginastera aus dem Jahr 1952, deren klangliche Verbindung zur traditionellen argentinischer Folklore eindrucksvoll durch Mirela Zhulalis Spiel herausgearbeitet wurde. Mit dem auf dem weltweit gefeierten Song der Gruppe Moderat von 2009 basierenden Stück „A New Error“ des Komponisten Kai Schumacher sowie dem Stück „Suite for Toy Piano” von John Cage zeigte die Pianistin ihre Stärke, unterschiedlichste Klangfacetten auf der Bühne grandios, humorvoll und für ihr Publikum unmittelbar spürbar umzusetzen. Eine kleine Reminiszenz an Weihnachten gab es dann doch noch mit der Komposition „A Little Suite For Christmas“ von George Crumb aus dem Jahr 1980.