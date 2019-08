Ratingen : Dorffest: Straßen werden für Verkehr gesperrt

(RP) Am kommenden Wochenende steigt das beliebte Dorffest mit historischem Handwerkermarkt in Lintorf. Bei aller Vorfreude auf dieses Event müssen sich Anwohner und Besucher aber auch auf verkehrliche Einschränkungen einstellen.

Das Fest findet am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, auf folgenden Straßenstrecken statt: Speestraße zwischen der Straße Lintorfer Markt und Am Speckkamp sowie Krummenweger Straße zwischen der Straße Lintorfer Markt und Ulenbroich. Diese Abschnitte werden für den Verkehr gesperrt, und zwar wegen der Aufbauarbeiten bereits ab Freitag, 30. August, 19 Uhr, bis zum Ende der Abbauarbeiten am Sonntag, 1. September, gegen Mitternacht.