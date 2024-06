Dörrenhaus-Gelände in Hetterscheidt Hängepartie um Brache - Ende in Sicht

Kehrtwende in Sachen Hetterscheidter Großbrache: Bisheriges Planungsziel war es, die ehemalige Betriebsfläche der Firma Dörrenhaus – Abriss des Altbestands war im Jahr 2015 – zwischen der Velberter Straße und der Pinner Straße sowie die nordwestlich angrenzenden Flächen entlang der Schürhofer Straße städtebaulich neu zu ordnen und die Folgenutzungen Wohnen und Gewerbe planungsrechtlich zu sichern. „Zwischenzeitlich haben sich die planerischen Ziele der Stadt Heiligenhaus für diesen Bereich geändert“, heißt es nun in frischen Unterlagen für die Stadtentwickler im Fachausschuss. Sie werden sich am Dienstag, 4. Juni, mit einer besonderen Rechtskonstruktion beschäftigen.