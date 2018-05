Heiligenhaus: DLRG-Landesverband tagt auf dem Gelände des THW

Heiligenhaus Rund 30 ehrenamtlich Kommunikationsverantwortliche aus dem Landesverband Nordrhein der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) trafen sich jetzt auf dem Gelände des Technischen Hilfswerks (THW) in Heiligenhaus.

Bevor die Teilnehmer in ihr Tagungsgeschehen eintraten, informierte Sebastian Vogler kurz über die Örtlichkeit. "Das Gelände wurde früher von der Bundeswehr genutzt, seit den 1990er Jahren haben wir vom LV hier unsere Büros, und die THW-Leitung unterhält hier ihr Logistikzentrum", erläuterte der hauptamtliche Mitarbeiter in der Kommunikationsabteilung des THW Nordrhein-Westfalen. "Von hier aus werden sämtliche Einsatzkräfte ausgestattet, und es wird außerdem Material ins In- und Ausland versandt."

Eigentlich finden Tagungen im Jan-Schmitz-Haus, der Geschäftsstelle des DLRG LV Nordrhein, in Düsseldorf statt. Doch das wurde an diesem Wochenende für eine große Einsatzprüfung benötigt. "Ich habe daher guten Kontakt zu Sebastian Vogler vom THW genutzt und unsere Tagung nach Heiligenhaus verlegt", erklärte Michael Grohe, Leiter Verbandskommunikation des DLRG-Landesverbandes, den etwas ungewohnten Veranstaltungsort.

Besonderes Augenmerk richteten die Kommunikationsexperten auf die am 25. Mai in Kraft tretende EU-Datenschutzgrundverordnung und in diesem Zusammenhang mit dem Recht am eigenen Bild.