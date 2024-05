Schwimmen lernen in Heiligenhaus DLRG macht sich stark für „Seepferdchen“

Fortführung mit überregionalen Lehrgängen: Nach der erfolgreichen Rettungsschwimmprüfung folgen zwei Lehrgänge. Bei der „Gemeinsamen Assistentenausbildung“ vermitteln Ausbildungsprofis der DLRG in einem zweitägigen Lehrgang Tipps und Tricks, wie Kinder spielerisch über richtiges Verhalten am Wasser aufgeklärt, an das Element Wasser gewöhnt und an das Schwimmen lernen herangeführt werden können. In einem weiteren zweitägigen Aufbaulehrgang erwerben sie dann die Qualifikation zum „Ausbildungsassistent Schwimmen“. Dieser befähigt zur Abnahme der Seepferdchen-Prüfung. Dieser Lehrgang ist zudem vom DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) als Vorstufenqualifikation auf dem Weg zum Trainer anerkannt.