Projekt : DKV Euro Service kann in Ost bauen

Nachbarn haben gegen den Erweiterungsbau geklagt – und verloren. Dies teilte die Stadt jetzt mit. Nun kann das Unternehmen erweitern.

Die Ergebnisse wurden durch mehrere Änderungen und Verbesserungen des Planungsentwurfs umgesetzt. Das Ziel der Stadtverwaltung war die Einbindung des Neubaus in das Ensemble der Balcke-Dürr-Allee unter Berücksichtigung der nachbarschaftlichen Interessen. Diese wurden in einer modifizierten Bauvoranfrage beim Amt für Stadtplanung, Vermessung und Bauordnung zur Prüfung eingereicht.

Außerdem hatten die Anwohner zusätzliches Verkehrsaufkommen in der Oststraße und Schleichverkehr in der Hugo-Schlimm-Straße befürchtet. „Auch wenn nicht alle Vorschläge und Forderungen der benachbarten Anlieger in die veränderte Planung aufgenommen werden konnten, so haben wir doch eine Lösung erreicht, durch die mehrere Verbesserungen für die Anwohner erreicht werden konnten“, meinte Pesch. Beispielsweise soll durch eine schlankere Bauweise des Neubaus eine Verschattung der dahinter liegenden Grundstücke reduziert werden. Nachdem zunächst eine Verbindungsbrücke zwischen dem DKV-Bestandsgebäude und dem geplanten Ergänzungsbau in den obersten drei Stockwerken angedacht war, reduzierte das Unternehmen seine Pläne.