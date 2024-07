Schulentwicklung in Heiligenhaus umstritten Grundschul-Standorte bleiben ein Zankapfel

(RP/köh) Eine zeitlich wie finanziell weit tragende Entscheidung sorgt auch in der politischen Sommerpause für Diskussionsstoff. Und für scharfe Töne: „In der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause haben CDU und Grüne eine rein politisch motivierte Klientelentscheidung bei den Grundschulen durchgedrückt. So soll in Isenbügel eine neue Schule mit zwei Eingangsklassen gebaut werden, und in Hetterscheidt an der Stadtgrenze zu Velbert eine neue Schule mit drei Eingangsklassen. Dabei gibt es in Isenbügel maximal eine Kinderzahl für eine Eingangsklasse. Es macht keinen Sinn, Grundschulen an Standorten weit weg von den Bürgern und ohne Bedarf zu bauen. Das Gebäude der Schule in Hetterscheidt ist zudem auch noch in gutem Zustand.“ So sieht es der Vorsitzende der neuen Fraktion „Gemeinsam für Heiligenhaus“ (GfH), Ingmar Janssen.