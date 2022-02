Diskussion in Heiligenhaus : Kein eigenes Verbot für Schottergärten

HEILIGENHAUS Stadtverwaltung und Politik setzen auf Aufklärung: Schottergärten sollen nicht explizit verboten werden, weil sie in der Landesbauordnung bereits verboten sind. Schottergärtner bekommen nun Post von der Verwaltung.

Nachdem die CDU bereits 2019 mit einem Prüfantrag das Thema Schottergärten ins politische Geschehen einbrachte, hatte der Ortsverband des BUND das Thema im letzten Jahr qua Bürgerantrag nun erneut eingebracht, und ein klares Verbot gefordert. Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz folgte in seiner jüngsten Sitzung nun aber dem Beschlussvorschlag der Verwaltung und votierte einstimmig gegen ein Verbot. „Dass wir keine Schottergärten wollen und zurückdrängen wollen, steht ganz außer Frage. Da sind wir in der Sache voll bei dem Antrag“, betonte der technische Beigeordnete Andreas Sauerwein. „Nach unserer Rechtsauffassung ist das Thema in der Landesbauordnung aber bereits eindeutig geregelt: Schottergärten sind verboten.“Eine eigene Heiligenhauser Ortssatzung sei demnach nicht notwendig.

Es ginge nun um die Frage, wie man das ordnungsbehördlich überwachen könne. „Wir nehmen im Rahmen der Straßenbegehungen solche Sachverhalte auf. Wir schreiben die Leute an und versuchen zu überzeugen. Und ich glaube, damit kommen wir einen guten Schritt voran.“ Die ersten Erfolge würden sich da auch schon einstellen, man komme mit den Besitzern von Schottergärten ins Gespräch, die sich beraten lassen. „Es sind viele positive Rückmeldungen gekommen und den Weg würden wir sehr gerne weitergehen.“ Auch einer möglichen Förderkulisse für die Gartenumgestaltung erteilt er eine Absage: „Wir geben auch nicht jedem, der an der Ampel hält fünf Euro, weil er sich an das Gesetz hält.“

Die Stadtverwaltung will nun Erfahrungen sammeln, „wenn dann noch Handlungsbedarf besteht, können wir immer noch gegensteuern“, so Sauerwein. Auch in Bebauungsplänen könne man das Thema aufnehmen, zwingend notwendig sei das aber in seinen Augen nicht. Für die Naturschutzvereine als Antragsteller erklärte Siglinde Ottenjann, dass man die ersten Erfolge gegen den Trend von Schottergärten vor allem in den Neubaugebieten ebenfalls wahrnehme und erfreut sei. Stefan Okon (WAHL) betont, dass es dabei um Einzelfallentscheidungen gehe: „Wir sind von Bürgern angesprochen worden, die beim Bau ihres Hauses mit Solarenergie auf dem Dach und Elektrofahrzeug auf Klimaschutz geachtet haben und die jetzt Post wegen wenigen Quadratmetern Schottergarten bekommen haben. In solchen Fällen muss Fingerspitzengefühl möglich sein.“ Hans Lotz (FDP), weist zudem auf den Aspekt der Flächenversiegelung durch städtische Projekte hin: „Das könnte dem einen oder anderen Bürger übel aufstoßen, er muss seine paar Quadratmeter anders gestalten und wir pflastern ganze Flächen in der Stadt weiter zu.“