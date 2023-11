Heiligenhaus Tauziehen um Programm für junge Familien

In den Ausschuss-Unterlagen heißt es weiter: „Im Rahmen der Überprüfung des Produktes Family Plus sind die Mittel in Höhe von 40.000 Euro und die damit einhergehende Programmgrundlage beraten worden. Neben einer monatlichen Gebühr, welche die Familien zu entrichten haben, können nur begrenzt Familien (ca. 20 Familien) erreicht werden. Stand 30. Oktober 2023 leben 641 Kinder unter drei Jahren in Heiligenhaus, welche ebenfalls die Chancen auf Angebote der Frühen Hilfen haben sollten.“