Ratingen Hendele: Verkehrspolitik vor großen Herausforderungen

Der Landkreistag NRW fordert eine umfassende und dauerhafte Finanzierungsgarantie für das Deutschlandticket. Zusätzlich müsse die Verkehrsinfrastruktur im kreisangehörigen Raum saniert und ausgebaut werden. Was bringt das Deutschlandticket für die Bürgerinnen und Bürger in den NRW-Kreisen? Und vor welchen Herausforderungen steht nun der ÖPNV im kreisangehörigen Raum? Darüber diskutierten weit über 100 Kreistagsmitglieder mit NRW-Verkehrsminister Oliver Krischer anlässlich des Kreistagsforums des Landkreistags NRW (LKT NRW) per Videokonferenz.