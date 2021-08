Heiligenhaus vor dem Winterhalbjahr : Luftfilter für alle Schulen: CDU stellt Fragen

Luftfilter kommen vielerorts bereits in Klassenzimmern zum Einsatz. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Heiligenhaus Lüften? Lüfter? Beides? In Sachen Virenschutz an städtischen Schulen herrscht in der Politik Nachfragebedarf. Die CDU legt einen ganzen Katalog vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken