Bargeld in Heiligenhaus : Sorge um zu wenige Geldautomaten

Nur die Kreissparkasse ist noch mit Automaten vertreten. Foto: dpa/Marius Becker

Heiligenhaus Die letzten Bankfilialen sind geschlossen, allein die Kreissparkasse Düsseldorf ist noch am Ort. In der Politik herrscht Sorge um Bargeldversorgung an Automaten.

