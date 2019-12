Tanz- statt Vollrausch : Disco-Spaß ganz ohne Alkohol

Die Tanzschule am Wall klärt regelmäßig junge Menschen auf.

(RP) Zum wiederholten Male fand in der Tanzschule am Wall die Veranstaltung „Tanzrausch statt Vollrausch“ mit zahlreichen jungen Menschen statt. Im Rahmen der Disco wurde durch die speziell ausgebildeten Mover (Tanzlehrer, die vor Ort über die negativen Auswirkungen von Drogen und Alkohol aufklären) auf die Auswirkungen eben dieser hingewiesen.

Doch es ging nicht um einen langweiligen und anhaltenden Vortrag. Ganz im Gegenteil; es wurde mit Anleitung durch einen Parcours gegangen oder die einfache Aufgabe gegeben, ein Fahrradschloss zu öffnen. Nüchtern kein Problem; mit der extra angefertigten Promillebrille, die das Sehvermögen auf bis zu 1,8 Promille schwächt, eine nicht zu meisternde Herausforderung. „Es geht uns nicht darum, dass wir den Jugendlichen etwas verbieten wollen. Vielmehr möchten wir für Aufklärung sorgen“, so Mathias Vossel, Inhaber der Tanzschule am Wall und selbst ausgebildeter Mover.

„Für mich selbst war es erschreckend, wie man mit 1,8 Promille durch die Brille sieht. Man ist vom Kopf her schließlich komplett nüchtern. Da funktioniert schon das Geradeauslaufen nicht mehr besonders gut. Wir möchten den Jugendlichen in Ratingen etwas bieten und solch eine Aufklärungsarbeit ist für uns alle wichtig“, so Vossel.