Wechsel am Kant-Gymnasium : Karrieresprung: Vom IKG aus nach Haan

Haan/Heiligenhaus Dirk Wirtz, bisher stellvertretender Leiter des Immanuel Kant-Gymnasiums in Heiligenhaus, leitet nun selbst das städtische Gymnasium in Haan.

(peco/köh) Die letzten zwei Wochen Urlaub vor seinem Dienstantritt hat er noch in der Eifel verbracht. Dort – im Kneipp-Kurort Gemünd, wo er herkommt und seine Verwandten leben – hat Dirk Wirtz bei den Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe mit angepackt. Wobei „aufräumen“ ein viel zu harmloses Wort ist angesichts der unfassbaren Schäden, die das Hochwasser auch in diesem Ort angerichtet hat. Wirtz bringt es auf den Punkt: „Menschen sind gestorben, andere haben ihr Hab und Gut verloren. Auch meinen Schwiegereltern ist gewissermaßen ihr Leben weggeschwommen.“ Jetzt sitzt der 47-Jährige in seinem Büro und blickt nach vorn auf seine neue berufliche Herausforderung: Seit dem 1. August ist Dirk Wirtz neuer Schulleiter des Gymnasiums Haan – er folgt auf Friederike von Wiser, die diesen Posten zuvor 14 Jahre lang ausgefüllt hatte. Die meiste Zeit seines Berufslebens hat der Pädagoge, der 1993 in Schleiden Abitur machte, am Immanuel-Kant-Gymnasium in Heiligenhaus verbracht. Dort war er zuletzt stellvertretender Schulleiter.