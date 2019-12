Schule : Digitalpakt: Was die Schulen bekommen

Heiligenhaus Mit den Fördergeldern von Bund und Land lässt sich wirtschaften. Ein Verteilschlüssel zeigt, wohin die Mittel genau fließen sollen.

So wirkt der Digitalpakt: Wichtig für die Schulen ist zunächst der Ausbau der jeweils eigenen Infrastruktur. Dafür will man Geld in die Hand nehmen. So sieht die Zuteilung im Detail aus: Auf die Adolf-Clarenbach-Schule entfallen 45.402,09 Euro. Die Gerhard-Tersteegen-Schule freut sich über 41.001,41, die Regenbogenschule über 36.370,74 Euro. In die Grundschule Schulstraße sollen 52.649,25 Euro entfallen, auf die Grundschule St. Suitbertus 81.148,45 Euro. Spitzenreiter in dieser Tabelle ist die Gesamtschule (400.180,46 Euro, dicht gefolgt vom Kant-Gymnasium mit 374.757,72. Auf die Realschule schließlich entfällt der Betrag von 156.902,11 Euro. Dies, so heißt es in den Ratsunterlagen, sei das Ergebnis aus „intensiven Erörterungsgesprächen mit den Schulleitungen und den dortigen IT-Beauftragten.